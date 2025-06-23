TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Emir Ortakaya İkas Eyüpspor'un gündeminde!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emir Ortakaya ile İkas Eyüpspor'un yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2025- 10:36 Güncelleme Tarihi: 23.06.2025- 10:38
Geçen sezonun ilk yarısını Westerlo'da ikinci yarısını ise Beerschot'ta geçiren Emir Ortakaya'ya Fotomaç'ın haberine göre Süper Lig ekibi Eyüpspor talip oldu.
Teknik direktör Selçuk Şahin'in talebi doğrultusunda harekete geçen eflatun- sarılılar, Fenerbahçe'ye teklifte bulundu ve taraflar büyük oranda anlaştı.
Emir, 1 Temmuz itibarıyla Eyüp'e transfer olmuş olacak.