Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emir Ortakaya ile İkas Eyüpspor'un yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Geçen sezonun ilk yarısını Westerlo'da ikinci yarısını ise Beerschot'ta geçiren Emir Ortakaya'ya Fotomaç'ın haberine göre Süper Lig ekibi Eyüpspor talip oldu.