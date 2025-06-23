TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrılıyor!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrılıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o futbolcuyla yola devam edilmeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2025- 12:44