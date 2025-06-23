TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrılıyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o futbolcuyla yola devam edilmeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2025- 12:44
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Kanarya'da bu anlamda takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.
Fenerbahçe'de son olarak Fotomaç'ın haberine göre üçüncü kaleci konumunda bulunan Ertuğrul Çetin'le yollar ayrılacak.