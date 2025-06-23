TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Orkun Kökçü atağı! İşte istenen bonservis

Trendyol Süper Lig'de 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Adı birçok yıldız isimle anılan sarı-lacivertliler için Portekiz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın milli futbolcu Orkun Kökçü'yü transfer etmek için hamle yaptığı aktarılırken, Benfica'nın da bonservis talebi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2025- 18:48