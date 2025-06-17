Fenerbahçe, resmi X hesabından bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler yaptığı paylaşımda, PFDK üyelerinin iddia edilen yazışmaları hakkında TFF'ye başvurduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler yaptığı paylaşımda, PFDK üyelerinin iddia edilen yazışmalarıyla ilgili TFF'ye başvurduğunu duyurdu.

Fenerbahçe yayınladığı açıklamada, "Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yapmıştır. Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz. Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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