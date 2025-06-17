Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka kozlarını paylaştı. Mücadeleden Fenerbahçe Beko 94-76'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmaya ise saha kenarında yaşananlar damga vurdu. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan tepki içeren bir mesaj geldi. Bu tepkiye sarı-lacivertlilerden yanıt geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'ndan, Beşiktaş Yöneticisi Özkan Arseven'in sözleri için yanıt geldi.

Komsuoğlu açıklamasında, "Kötü tezahürat mı dediniz? Biz maçlarımızı sahada kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Kimseyi tahrik etmiyoruz, işimize bakıyoruz. Sahadaki oyuncuyu yaralamıyoruz, 40 dakika kimseye küfretmiyoruz. Oyunumuzu oynuyoruz, sonuna kadar mücadele ediyoruz." dedi.

Sarı lacivertli kulübün yöneticisi, "Her şeyden önemlisi 'Yukarıda Allah var' bunu biliyoruz…" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

BEŞİKTAŞ'TA ÖZKAN ARSEVEN NE DEMİŞTİ?

"Bugün tribünlerde nahoş olaylar yaşadık. Holiganların bize karşı saldırganlığı, küfürleri son bulmalı. Yöneticiler destek olmak yerine karşı gelmeli. Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'nun tamamen holiganizm tarafında olarak, taraftarın yanında olduğunu düşünerek bize yapmış olduğu bu tarzı biz Beşiktaş olarak kabul etmiyoruz. Biz kendisini, ev sahibi olduğumuz maçlarda nasıl misafirperverlik olacağımızı ona göstereceğiz. Kesinlikle taraftarın küfrüne, holiganizmine karşıyız. Burada nahoş olaylar yaşadık. Kameralar çekmiştir. Fenerbahçe yöneticisine yakışmayacak tepki aldık, hakaretler yaşadık. Şahsım ve yönetici arkadaşlar adına Fenerbahçe'den özür bekliyoruz. Yaşananları gördük. Bundan sonraki maçlarda bu şekilde nahoş olaylar yaşamayız."