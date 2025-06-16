TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Vlahovic müjdesi! İtalyan basını duyurdu

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda golcü takviyesi yapma kararı alan yönetim, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic için devreye girmişti. İtalyan basını da Sırp yıldızın transferine dair sarı lacivertlilere müjdeli bir haber verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2025- 16:00