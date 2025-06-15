Fenerbahçe, 2024-25 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler, özellikle hücum hattında yaşanan eksiklikleri gidermek ve Avrupa kupalarında daha iddialı bir kadro kurmak için önemli isimlerle temasa geçiyor.
Bu bağlamda Kanarya'nın gündeminde yer alan son isim, Takvim'in haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Fildişi Sahilili forvet Evann Guessand.
42 MAÇTA 23 GOL ATTI
23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Guessand, 42 maçta 23 gol atıp 10 asist yapmıştı.
Hem fiziksel gücü hem de ceza sahası içindeki etkinliği ile öne çıkan 1.88'lik golcünün, Fenerbahçe teknik heyeti tarafından da olumlu bir raporla değerlendirildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Sarı-Lacivertli yöneticilerin, piyasa değeri 25 milyon Euro olan oyuncunun transferi için Fransa ekibiyle temasa geçtiği öne sürülüyor.