Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de golcü transferi konusunda çalışmalar sürüyor. Kanarya'nın son olarak gündemine Fransa'dan sürpriz bir isim geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler, özellikle hücum hattında yaşanan eksiklikleri gidermek ve Avrupa kupalarında daha iddialı bir kadro kurmak için önemli isimlerle temasa geçiyor.