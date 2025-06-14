TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş gelişme! Fred ve transfer...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred'e İngiltere Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Kanarya'nın yıldız ismin satışı için talep ettiği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...(FB spor haberi)
Şampiyonluk hasretini sona erdirmek için transferde güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe'nin yeni sezon planlaması şekilleniyor.
Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alan sarı-lacivertliler, yeni sezonda üçlü savunma sistemine göre bir kadro yapılanması içerisine girdiği iddia edililiyor.
Bir yandan Kanarya hedeflediği mevkilerde yıldız isimlere imza attırmaya çalışırken, diğer yandan Fenerbahçe'nin yıldız ismine İngiltere ve Suudi Arabistan'dan talipler çıktı.
Gösterdiği performansla zaman zaman taraftarın sevgilisi olan ancak belli dönemlerde de eleştirilerin hedefi olan Fred'i transfer etmek için kulüplerin sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı ortaya çıktı.
Fotomaç'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig'den Everton ve Suudi Arabistan'dan kulüplerinin Brezilyalı yıldızı transfer etmek istediği için harekete geçtiği öğrenildi.
32 yaşındaki orta sahanın ise İngiltere'ye geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe takımda önemli rol oynayan ise yıldız futbolcusunu bırakmak için en az 15 milyon Euro bonservis talep ediyor.
2023 yazından yaklaşık 10 milyon Euro bedelle Manchester United'dan Fenerbahçe'ye katılan Fred, sarı-lacivertli formayı 80 maçta giyerken 8 gol ve 16 asist kaydetti.
Sarı-lacivertli kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı'nın, 1 yıl da sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyor.
Transfermarkt verilerine göre de 32 yaşındaki Fred'e 12 milyon Euro değer biçiliyor.