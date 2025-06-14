TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş gelişme! Fred ve transfer...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred'e İngiltere Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Kanarya'nın yıldız ismin satışı için talep ettiği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...(FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2025- 09:48