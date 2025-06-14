Yeni sezonda da Jose Mourinho ile devam etme kararı alan Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesi kamp programını netleştirdi. Sarı-lacivertliler ilk antrenmanını İstanbul'da yaptıktan sonra kamp için Portekiz'e gidecek. Kanarya kamp süresince birçok önemli takımla hazırlık maçları oynayacak. İşte detaylar...

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Fenerbahçe'nin hazırlık kampı maç takvimi belli oldu. Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket edecek olan Fenerbahçe, 27 Temmuz'a kadar Portekiz'de çalışmalarını sürdürecek. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde hazırlıkları gerçekleştirecek sarı-lacivertliler, burada 4 hazırlık maçı oynayacak. Güçlü takımlarla kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'nin maç takvimi ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçı oynayacak? Takımlar belli oldu mu? İşte Fenerbahçe fikstürü...

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Portekiz'de yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirecek Fenerbahçe'nin hazırlık maçları tarihleri belli oldu. İlk maçına 17 Temmuz'da Portimonense karşısında çıkacak Fenerbahçe'nin maç takvimi şu şekilde:

17 Temmuz 2025

Fenerbahçe-Portimonense

20 Temmuz 2025

Fenerbahçe-Sunderland

23 Temmuz 2025

Fenerbahçe-Al-Ittihad

26 Temmuz 2025

Fenerbahçe-Benfica

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Portekiz'de oynayacağı Portimonense, Sunderland, Al-Ittihad ve Benfica hazırlık maçlarının hangi kanalda canlı yayınlanacağı henüz belli olmadı.