Fenerbahçe'nin hazırlık kampı maç takvimi açıklandı! Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçı oynayacak? Takımlar belli oldu mu? Fenerbahçe fikstürü

Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğünde yeni sezona büyük hedeflerle hazırlanan Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesi kamp programını netleştirdi. Sarı-lacivertli ekip, sezon öncesi hazırlıklarını yurt dışında yapacak ve yoğun bir antrenman takvimiyle birlikte önemli rakiplere karşı hazırlık maçlarına çıkacak. Fenerbahçe, sezon öncesi kamp çalışmaları için 14 Temmuz’da Portekiz’e gidecek. Peki, Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçı oynayacak? Takımlar belli oldu mu? İşte Fenerbahçe fikstürü hakkında öne çıkan detaylar...

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Fenerbahçe'nin hazırlık kampı maç takvimi belli oldu. Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket edecek olan Fenerbahçe, 27 Temmuz'a kadar Portekiz'de çalışmalarını sürdürecek. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde hazırlıkları gerçekleştirecek sarı-lacivertliler, burada 4 hazırlık maçı oynayacak. Güçlü takımlarla kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'nin maç takvimi ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçı oynayacak? Takımlar belli oldu mu? İşte Fenerbahçe fikstürü...

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Portekiz'de yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirecek Fenerbahçe'nin hazırlık maçları tarihleri belli oldu. İlk maçına 17 Temmuz'da Portimonense karşısında çıkacak Fenerbahçe'nin maç takvimi şu şekilde:

17 Temmuz 2025

Fenerbahçe-Portimonense

20 Temmuz 2025

Fenerbahçe-Sunderland

23 Temmuz 2025

Fenerbahçe-Al-Ittihad

26 Temmuz 2025

Fenerbahçe-Benfica

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Portekiz'de oynayacağı Portimonense, Sunderland, Al-Ittihad ve Benfica hazırlık maçlarının hangi kanalda canlı yayınlanacağı henüz belli olmadı.