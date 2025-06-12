Fenerbahçe'de hücum gücü olarak gündeme bir süredir Bernardo Silva ismi gelmişti.
Sarı lacivertliler, Portekizli oyuncunun şartlarını sordu.
Manchester City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor.
30 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlar dahil 49 maça çıktı.
Bernardo bu maçlarda 5 gol, 4 asist üretti.
🎙️ @erdemakbs : Fenerbahçe, Bernardo Silva ile ilgileniyor. Sarı lacivertliler, Portekizli yıldızın şartlarını sordu. İlgi aşamasında. Kolay bir transfer değil, 1 yıllık sözleşmesi var. Fenerbahçe, şartları zorlayacak. pic.twitter.com/iC6Ovwqymt— A Spor (@aspor) June 12, 2025