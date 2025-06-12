Fenerbahçe Bernardo Silva'nın şartlarını sordu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, adı Galatasaray ile anılan Bernardo Silva için ilk teması kurdu ve oyuncunun şartlarını sordu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2025- 21:15 Güncelleme Tarihi: 12.06.2025- 22:00