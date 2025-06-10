İmza töreninde Jose Mourinho'ya büyük övgü!

Futbolcu basın toplantısında açıklamalarına, "Başkan ve kulübe, bana olan güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri burada olmak istedim. Beni aradıkları andan itibaren başka hiçbir takımı düşünmedim. Dünyanın en büyük kulübüne katılıyorum ve burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım, Kulüpler Dünya Kupası'ndan başlayıp birlikte birçok kupa kazanırız. Madrid, hayatımın kulübü ve umarım burada uzun yıllar kalırım. Hala Madrid!" sözleri ile başladı.