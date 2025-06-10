İmza töreninde Jose Mourinho'ya büyük övgü!

Real Madrid'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İspanyol devi kadrosuna son olarak 20 yaşındaki İspanyol stoper Dean Huijsen'i kattı.
Futbolcu basın toplantısında açıklamalarına, "Başkan ve kulübe, bana olan güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri burada olmak istedim. Beni aradıkları andan itibaren başka hiçbir takımı düşünmedim. Dünyanın en büyük kulübüne katılıyorum ve burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım, Kulüpler Dünya Kupası'ndan başlayıp birlikte birçok kupa kazanırız. Madrid, hayatımın kulübü ve umarım burada uzun yıllar kalırım. Hala Madrid!" sözleri ile başladı.
DİKKAT ÇEKEN MOURINHO SÖZLERİ!
Bir zamanlar Roma'da Jose Mourinho'nun öğrencisi olan genç yetenek; Portekizli hoca hakkında, "Mourinho'dan telefon geldiğinde Noel yemeğindeydim. Mourinho ararsa, dinlemek zorundasınız. Benim için Mourinho, futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri. Ona sonsuza kadar minnettarım." dedi.