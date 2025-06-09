Bazı yöneticilerin ise Sergen Yalçın ve İsmail Kartal'ı Ali Koç'a söylediği belirtiliyor.

2021 yılında Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın ise Süper Lig'in önemli hocaları arasında yer alıyor. Şu an bir takım çalıştırmayan Yalçın'ın, Fenerbahçe'de bir dönem top oynamasından dolayı kulübün kültürüne yabancı olmaması camiada bir avantaj olarak görülüyor.