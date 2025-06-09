Fenerbahçe'de Mourinho'nun alternatifleri hazır! İşte listedeki 3 isim
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giderek Portekizli çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Fenerbahçe'de Mourinho ile yolların ayrılması halinde takımın başına geçebilecek 3 teknik adam belirlendi. İşte o isimler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 09.06.2025- 06:40