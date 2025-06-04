TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Timo Werner savaşı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hızlı girdi. Hücum hattında Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi deneyimli isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Timo Werner'i listesine ekledi. Alman golcü için ayrıca Trabzonspor'un da devrede olduğu bildirildi. İşte detaylar. (FB TS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2025- 19:09 Güncelleme Tarihi: 04.06.2025- 19:27