Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci samimi bir röportaj verdi. Tribünlerle arasının kötü olduğu dönemler hakkında da konuşan İrfan, o dönemlere geri dönmemek için çok çalıştığını belirtti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Avrupa hayallerinden vazgeçen futbolcu, "Gençliğimde Avrupa hayalim vardı. Nasip olmadı. Şu an en büyük hedefim, küçüklüğümden beri tuttuğum takım olan Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak ve Fenerbahçe'nin efsanesi olmak." dedi.