Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar harekatı! PSG Başkanı ile görüşüldü

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar harekatı! PSG Başkanı ile görüşüldü Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı ve kısa sürede savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertli yönetim, Slovak stoperi kalıcı olarak kadroya katmak adına Fransız kulübüyle resmi temaslara geçti. İşte transferin ayrıntıları… (FB spor haberleri) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2025- 06:41









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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir yandan camiadaki huzursuzlukla uğraşırken diğer yandan da yeni sezonun transferleri ile ilgileniyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, bu transferlerin başında da Milan Skriniar geliyor.