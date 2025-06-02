TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Skriniar harekatı! PSG Başkanı ile görüşüldü
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı ve kısa sürede savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertli yönetim, Slovak stoperi kalıcı olarak kadroya katmak adına Fransız kulübüyle resmi temaslara geçti. İşte transferin ayrıntıları… (FB spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 02.06.2025- 06:41