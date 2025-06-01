Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de kısa süre önce Edin Dzeko ile yollar ayrıldı. Futbolcu sessiz sedasız bir şekilde ülkesi Bosna Hersek'e gitti. Tecrübeli yıldızın kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olurken flaş bir gelişme yaşandı. Yurt dışından Maratimba.com'da oyuncuya Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'nin talip olduğu aktarıldı. Haberde Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak Fluminense'nin transfere ilişkin Boşnak golcüyle görüşmelere başladığı ve futbolcuyu turnuvaya yetiştirmek istediği vurgulandı.