Genç FIFA hakemi Oğuzhan Çakır harika bir fiziğe sahip ama oyunu okumada ve sahada yer almada sorunlar yaşıyor.

Pozisyonların içinde oyuncuların koşu yolunda kalması, kaçamadığı için 20'de kendisine topun çarpması kabul edilemez!

Futbolun doğasında olan temaslara, çime takılıp düşünlere bile faul çalıp net ayağa basmalara 'devam' deyince futbolu bilmediğini düşündürttü!

28'de Talisca'ya çıkan sarı kart yeterli, kırmızı olmaz.