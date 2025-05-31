Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

"KİMLERİN GİDECEĞİNİ VE KALACAĞINI BİLMİYORUZ"

"Dzeko ve Tadic, ayrıldı. Maximin de kiralık bir oyuncuydu ve ayrıldı. Skriniar, Kostic Osayi-Samuel'in geleceği soru işareti. Kimlerin geleceğini ve kalacağını bilmiyoruz. Yeni bir takım kurmanın artıları ve eksileri olur. Gelecek sezon işimizin daha zor veya kolay olacağını belirleyecek şey, yerine koyacağımız oyuncuların kalitesi olacak."

"EKİBİMDEN BAZI AYRILIKLAR OLACAK"

"Ekibimden bazı ayrılıklar olacak. Ancak basında belirtilen 4 isim değil. Ayrılanlarla da karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırıyoruz. Bu tarz şeyler her yerde normal. Her yerde olan şeyler Türkiye'de sıra dışı karşılanıyor sanırım. Teknik heyetten ayrılan 3 isim olacak. Yeni katılan 2 kişi olacak. Bu kadar basit."

"BİRAZ ARAYA İHTİYACIM VAR"

"Cumartesi günü Türkiye'den ayrılıyorum. Yaklaşık 11.5 aydır buradayım. Ameliyat olduğumda bile hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Biraz araya ihtiyacım var."