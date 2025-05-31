Jose Mourinho, gelecek sezonda Salvatore Foti, Stefano Raptetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile yollarını ayıracak. Jose, 4 yeni isimle Fenerbahçe macerasına devam edecek

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor. Taraftarlar ve camia Portekizli teknik adamla yolların ayrılmasını istiyor hatta yönetimden de birçok isim Mourinho'nun gönderilmesi gerektiğini başkan Ali Koç'a iletmiş durumda. Ancak Başkan Koç, üst üste iki sezona aynı teknik adamla başlamadıklarını belirterek, Mourinho'nun takımın başında kalması gerektiğini savunuyor. Hafta içinde de 62 yaşındaki çalıştırıcıyla bir araya gelen Ali başkan, durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan bu toplantıdan sonra 'yardımcıların değiştirilmesi' kararı çıktı.

Fotomaç'ın haberini göre, Jose Mourinho'nun yeni sezonda Salvatore Foti, Stefano Raptetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile yollarını ayıracağı belirtildi. Portekizlinin yeni yardımcıları önümüzdeki ay belli olacak.