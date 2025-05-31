Fenerbahçe'de Dusan Tadic İstanbul'dan ayrıldı
Dusan Tadic İstanbul'dan ayrıldı. Sarı lacivertlilerde Edin Dzeko'nun ardından Sırp yıldız da takıma veda etti. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2025- 13:11 Güncelleme Tarihi: 31.05.2025- 13:30
Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde tesislerde teşekkür plaketi verilen Edin Dzeko ve Tadic İstanbul'dan ayrıldı.
Sırp yıldız Fenerbahçe formasıyla 109 maça çıktı.
Tadic bu maçlarda 29 gol, 35 asist üretti.
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