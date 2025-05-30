Fenerbahçe Kulübü, 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen 36 yaşındaki futbolcusu Dusan Tadic için veda mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Dušan, zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için.
Örnek oldun ve sonsuz saygıyla ayrıldın."
Thank you, Dušan, for your elegance, your spirit, and your unwavering belief in this team. You led by example and left with eternal respect. 💛💙 pic.twitter.com/vjq8GhGksU— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 30, 2025