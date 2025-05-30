Fenerbahçe Kulübü, 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen 36 yaşındaki futbolcusu Dusan Tadic için veda mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Dušan, zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için.

Örnek oldun ve sonsuz saygıyla ayrıldın."