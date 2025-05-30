Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sezon sona ermek üzereyken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da kadro planlama çalışmaları devam ederken Fotomaç'ın haberine göre Becao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sezonun ilk yarısında sakatlanan ve sezonu kapatan Rodrigo Becao, İtalya'ya geri dönüyor. Çizme basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, oyuncunun ayrılmasına izin verdi. Becao'nun Torino ile görüştüğü ve sarı-lacivertlilerin de bonservis konusunda yardımcı olacağı öğrenildi.