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F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:36
G.Saray'a 3. Lig'den transfer! G.Saray'a 3. Lig'den transfer! 16:47
G.Saray'dan Xhaka atağı! G.Saray'dan Xhaka atağı! 15:54
F.Bahçe'den şampiyonluk paylaşımı! F.Bahçe'den şampiyonluk paylaşımı! 15:27
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Hatayspor-Fenerbahçe maçı bilgileri Hatayspor-Fenerbahçe maçı bilgileri 14:40
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! 14:11
G.Saray'da 2 ayrılık birden! G.Saray'da 2 ayrılık birden! 13:13
Hatayspor-Fenerbahçe maçı bilgileri Hatayspor-Fenerbahçe maçı bilgileri 12:09
Mourinho: Umarım hikayeler üretilmez
Atakaş Hatayspor - F.Bahçe | CANLI
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