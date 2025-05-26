Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli çalıştırıcının değerlendirmeleri...

"BASKETBOLCULARI VE KOÇLARINI TEBRİK EDİYORUM"

"Bugünkü maç hakkında konuşmaya başlamadan önce kendi adıma ve futbolcularım adına, basketbolcuları ve koçlarını tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Harika bir iş çıkardılar. Harika bir başarı elde ettiler."

"3 PUAN İÇİN OYNAYACAĞIZ"

"Başakşehir maçından önce söylediğim gibi, bu maçların sonuçları bizim pozisyonumuzu değiştirmeyecek. Ama profesyonellik, onur ve gurur var. Bu yüzden 3 puan için oynayacağız. Hatayspor, lig pozisyonundaki durumundan daha iyi bir takım. Evlerindeki son maç, iyi bir bitiriş yapmak isteyecekler. Hazırlık maçı gibi olmayacak. Güzel bir sonuç almaya çalışacaklar. Maçtan beklentilerim bu."

"UMARIM HİKAYELER ÜRETİLMEZ"

"Son 3 maçta 3 kalecimizden biri oynayacak. Livakovic, son maçta oynamıştı. Ertuğrul, bugün oynayacak. İrfan da son maçta oynayacak. Bu benim kararım. Ertuğrul da çok iyi bir kaleci. Harika bir potansiyeli var. Bu sezon bir maçta oynamayı hak etmişti. Dolayısıyla bu şekilde karar verdim. Kulübede de İrfan'ın olmasına karar verdim. Livakovic, bu maç kadrosunda yer almadı. Bundan fazlası değil. Umarım bu kadar basit bir kararın ardından yeni hikayeler üretilmez."