Süper Lig'de şampiyon belli olsa da sezon resmi olarak haziran ayının başında tamamlanacak. Galatasaray'ın ardından ikinci olması kesinleşen ve Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edebilmek için 2 ön eleme oynayacak Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Jose Mourinho'nun geleceği tartışılmaya devam ederken, yerine son olarak Alman Edin Terzic aday gösterildi. Ancak Portekizli hoca, sarı-lacivertli takımla olan bir yıllık sözleşmesini tamamlayacak gibi çalışmalarını sürdürüyor.

BENFICA, LAZIO, NAPOLI GIBI TAKIMLARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Başkan Ali Koç ve yönetimle rutin toplantılarına devam eden tecrübeli teknik adam yeni sezon planlamasını hazırladı. Buna göre 5 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi ön elemesinde maça çıkacak Fenerbahçe, 1 Temmuz'da Samandıra'da top başı yapacak. Sabah'ta yer alan habere göre 12 günlük bir kamp için Mourinho'nun ülkesi Portekiz'e gidilecek. Burada Benfica ya da onun ayarında bir takımla hazırlık maçı oynandıktan sonra İstanbul'a dönülecek. Ön eleme karşılaşmasına kadar Napoli ya da Lazio ile bir özel maç yapılacak. Bunun için de temaslar sürüyor.