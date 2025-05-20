Trendyol Süper Lig'i ikinci tamamlamasıyla beraber şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe, yeni sezonda hasreti dindirmek için transfer çalışalarına erken başladı.
Fenerbahçe'ye süper kanat!
Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Saint-Maximin'den istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, kanatta oynayabilecek yaratıcı bir oyuncu arayışına girdi. İşte detaylar... (FB Spor haberi)
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona girmesi beklenen Fenerbahçe, bu kez geçtiğimiz sezon yaptığı hataları yapmak istemiyor. Transferde işleri sıkı tutmayı planlayan sarı-lacivertliler, geniş ve bol alternatifli bir kadro kurmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, 36. haftası geride Trendyol Süper Lig'de çıktığı 34 karşılaşmada 81 puan toplasa da, ezeli rakibin Galatasaray'ın gerisinde kaldı ve zaman zaman oynadığı tutuk futbol da taraftarlardan tepki topladı.