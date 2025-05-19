Bu arada yapılması gereken transferleri kim yapacak? Bu yüzden Ali beyin işaret ettiği Eylül ayındaki seçim en doğru seçenek gibi görünüyor. Fenerbahçe başkanı imzayla gönderilmez. Tamam şampiyonluk gitti bu sezon ama seneyi de kaybetmeyelim. Eylül ayında yapılacak seçimde gereken yapılır. Seçimle gelen seçimle gider. İmzayla değil! Bu imza işleri gelenek haline gelirse Fenerbahçe kaostan hiçbir zaman kurtulamaz. Benden söylemesi…