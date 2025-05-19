Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonuna son yaşananların ardından açıklamalarda bulundu. İmza süreciyle başlayan olağanüstü seçim çağrısına kulak veren Başkan Ali Koç, eylül ayında seçime gideceğini duyurdu. Başkan Koç, şunları söyledi: "Yaz aylarında yapılacak seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığı hususunda aynı noktadayız. Camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürülmeye çalışılması yaşanmamıştır. Yeterli imza sayısı toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gidiş süremiz en erken 7-8 haftadır. Yeni sezonun tam başlangıcına denk gelmektedir. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Mali genel kurulla beraber olağanüstü genel kurul yapılacaktır. Fikstürün belli olmasının ardından tarihi açıklayacağız. Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. İnşallah, Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim."

ONLAR MENFAAT PEŞİNDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza sürecinin kulüp değerlerine aykırı olduğunun altını çizdi ve "Tarihi boyunca camiamız ortak akılla sağ duyuyla, gelenekleriyle hareket etmiştir. Kulüp değerlerimizi hiçe sayarak camiamızı manipüle ederek kendi menfaatlerinin peşinde olanlar olduğunu bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.

3 AY EN KRİTİK DÖNEM

Ali Koç, "Önümüzdeki 3 ay, en kritik dönemdir. Finansal bağımsızlık adına, uzun süredir planladığımız ve son noktasına geldiğimiz adımları sekteye uğratma riski söz konusudur. Kulübümüzün finansal bağımsızlığı için kritik kararlar masadadır. Gelirlerimizi 2 katına çıkarttık. Gayrımenkullerden değer yaratma aşamasındayız" dedi.