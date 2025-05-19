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Özbek'ten Osimhen açıklaması! Özbek'ten Osimhen açıklaması! 00:34
Özbek'ten Osimhen açıklaması! Özbek'ten Osimhen açıklaması! 00:33
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu 00:31
G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir! G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir! 00:30
G.Saray'dan kafes göndermesi! G.Saray'dan kafes göndermesi! 00:30
G.Saray’dan Mourinho'ya imalı paylaşım! G.Saray’dan Mourinho'ya imalı paylaşım! 00:30
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Galatasaray'dan film gibi paylaşım! Galatasaray'dan film gibi paylaşım! 00:30
Futbolculardan Buruk'a şampiyonluk baskını! Futbolculardan Buruk'a şampiyonluk baskını! 00:30
Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme! Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme! 00:30
Osimhen’den şampiyonluk sonrası açıklama! Osimhen’den şampiyonluk sonrası açıklama! 00:30
Mourinho'dan G.Saray'a sert eleştiri! Mourinho'dan G.Saray'a sert eleştiri! 00:30
Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk açıklama! "Şimdi hedefim..." Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk açıklama! "Şimdi hedefim..." 00:30
Mourinho'dan G.Saray'a sert eleştiri!
Fenerbahçeli taraftar Galatasaraylılarla şampiyonluk kutladı!
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