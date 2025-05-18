Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İkas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mourinho, Galatasaray'ın Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği mücadelede sarı-kırmızılı ekip adına karşılaşmanın son golünü Fernando Muslera'nın penaltıdan kaydetmesine tepki gösterdi.

Portekizli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu." ifadelerini kullandı.