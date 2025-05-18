Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a gidiyor! Transferde işler karıştı

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda istediği hedeflere ulaşamayan Fenerbahçe'de bir kriz daha yaşandı. Sarı lacivertlilerin, yıldız oyuncusuyla ayrılık noktasına geldiği öğrenildi. Bu durumu fırsat bilen Galatasaray'ın ise o futbolcu için harekete geçtiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2025- 09:05