Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Sezonun son derbisi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 17 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'da başladı.
Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsünün düdük çaldığı maçta galibiyet ile ayrılan taraf, 94-70'lik skorla sarı lacivertliler oldu.
ÇEYREK SONUÇLARI
1. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 23-16 GALATASARAY
DEVRE ARASI: FENERBAHÇE BEKO 53-32 GALATASARAY
3. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 75-52 GALATASARAY