Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde ligin normal sezonunu zirvede tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri sahasında sarı-kırmızılıları mağlup etti. İşte detaylar...

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Sezonun son derbisi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 17 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'da başladı.

Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsünün düdük çaldığı maçta galibiyet ile ayrılan taraf, 94-70'lik skorla sarı lacivertliler oldu.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 23-16 GALATASARAY

DEVRE ARASI: FENERBAHÇE BEKO 53-32 GALATASARAY

3. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 75-52 GALATASARAY