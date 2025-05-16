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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! 14:34
F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci krizi! F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci krizi! 14:30
F.Bahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! F.Bahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! 14:17
F.Bahçe'de, Eyüpspor mesaisi devam ediyor! F.Bahçe'de, Eyüpspor mesaisi devam ediyor! 14:08
G.Saray'da Kayseri mesaisi başladı! G.Saray'da Kayseri mesaisi başladı! 14:01
G.Saray'da Sacha Boey heyecanı! Transfer... G.Saray'da Sacha Boey heyecanı! Transfer... 13:55
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PFDK'dan F.Bahçe ve G.Saray'a ceza! PFDK'dan F.Bahçe ve G.Saray'a ceza! 13:36
G.Saray'da Yunus Akgün gelişmesi G.Saray'da Yunus Akgün gelişmesi 12:33
Fred'in eşinden şoke eden hamle! Fred'in eşinden şoke eden hamle! 11:32
F.Bahçe'den Cenk Tosun kararı! Tamam mı devam mı? F.Bahçe'den Cenk Tosun kararı! Tamam mı devam mı? 10:45
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Kutlamalara katılacak mı? G.Saray'da Icardi gelişmesi! Kutlamalara katılacak mı? 10:30
G.Saray'da Köhn sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor G.Saray'da Köhn sürprizi! Süper Lig ekibine gidiyor 09:57
F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci krizi!
F.Bahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 16 Mayıs 2025
Süper Loto çekildi! 15 Mayıs...