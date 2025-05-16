Zirvenin takipçisi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü ikas Eyüpspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıktan sonra, taktiksel ve bireysel idmanlarla antrenmanı noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.