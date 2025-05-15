İŞTE MAHMUT USLU'NUN AÇIKLAMALARI

"ALİ KOÇ'UN ARTIK GİTMESİNİ İSTİYORUZ"

"Eski Fenerbahçe direktörleri, Fenerbahçe emekçilerine sözüm vardı benim. İstenmeyen bir şekilde yaş gününe döndü, o bile olay oldu eğlendiniz diye. Aziz Yıldırım da 'İyi bir gün görmedik ki her gün kötü' demişti, 7 senedir yaşamadığımız her şey Ali Koç döneminde yaşadık. Onun için gitmesini istiyoruz. Yeter artık git, gitmesi gerekiyor. Devamlı para, para, para! Bunları yapmayın."

"VERDİĞİN TEK BİR SÖZÜ DAHİ TUTAMADIN"

"Ali Koç, verdiğim tek bir sözü dahi tutamadın! Çocuklar ağlıyor. 50 yaşında adamlar ağlıyor. Sen halkın içinde gezmiyorsun herhalde. 2018'de verdiğiniz sözler. İnsan bu sözlerin 1 tanesini yapar be kardeşim, 1 tanesini yapamamışsın. Diyorsun ki 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon diyorlar, daha çok duyacağız', ya 1 kere duysaydık ya. 1 kere şampiyon yapsan bu problemler yaşanmazdı. Buranın şampiyonluk eksiği var. İnsanlar üzülüyor. Onun için gitmen lazım."

"ŞAMPİYON YAPAMIYORSAN AYRILACAKSIN, BECEREMİYORSUN"

"Bu basın toplantısını Fenerbahçe'nin birleşmesi için yapıyoruz. Bizim ağzımızdan hiç 'onlar bunlar' dedik mi, dersek bizi çıtır ederler. 3 Temmuz'da oradaki insanlar, sen, Ali Yıldırım, Allah razı olsun Nihat Özdemir, Serhat Çeçen yardım ettiniz. Diğer kulüpler biterdi, siz ayakta tuttunuz ama şampiyon yapamıyorsan da ayrılacaksın beceremiyorsun. Gitmek de önemlidir. Bu koltuk ne kadar kıymetliymiş ya!"

"NEDEN OSIMHEN İÇİN HAREKETE GEÇİLMEDİ"

"Eljif Elmas ve Kim Min-jae'yi gittin Napoli'ye sattın. Sen Napoli'yi şampiyon yapmak için mi Fenerbahçe başkanı oldun? Hiç mi diyalogunuz yoktu da Galatasaray'a transfer olan Osimhen için görüşmediniz."

"GEREKİRSE BAŞKAN OLURUM"

"Ali Koç, 1 hafta içinde istifa etmezse ben de imza vereceğim. Çok büyük bir katılım var. Başkanlıksa başkanlık arkadaş, bir Fenerbahçeli için en büyük onur Fenerbahçe başkanlığıdır. Fenerbahçe ortada kalmaz. Gerekirse başkanlık da olur."

"BİZ BU KULÜBÜ UÇURURUZ"

"Futbolda şampiyon olamıyorsanız gitmeniz gerekiyor, gitmiyorsunuz. Gitmen lazım Sayın Başkan, kendin gitmen lazım. Bu kulüp düzlüğe çıkmalı. Bu Ahmet ile Mahmut ile olmaz, birliktelik şart, onlar bunlar olmaz. Ayrılırsan onlar bunlar deme. Yine ağabey tavsiyesi sana, bizde her şey var her şey. Cesaret, tecrübe var. Bu kulübün ihtiyacı şampiyon olması. Biz bu kulübü alır uçururuz, senin gibi konuşmayız. Onlar bunları bırak."

"AZİZ YILDIRIM İLE KONUŞMADIM AMA O HER ŞEYİ BİLİR"

"Ali Koç şöyle düşünüyor herhalde, Aziz Yıldırım başkan değil lider. Bizim liderimiz. Ben ne ilk tepki koyarken saat 22.30-23.00'de ona sordum, ne de o beni aradı. O her şey bilir, bilmiyor değil. Bugünkü basın toplantısını da biliyor, Necati'yi de o yollamıştır. Bu konuda hiç konuşmadım. Benim çalışma sistemimi, ne diyeceğimi bilir. Ben de onun ne diyeceğini bilirim. Biz kader birliği yaptık, büyük savaşlar verdik. Çeklerle bu kulübü döndürdük. Kısa vadeli şeylerle döndürdük, büyük emekler verdik. Onların sayesinde evlerimize haciz de geldi. Kişisel olduğu için anlatmak istemiyorum."