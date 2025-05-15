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F.Bahçe transferde hücuma geçti! F.Bahçe transferde hücuma geçti! 01:18
Torreira: Galatasaray taraftarı.. Torreira: Galatasaray taraftarı.. 01:15
Torreira: Galatasaray taraftarı.. Torreira: Galatasaray taraftarı.. 01:14
Beşiktaş'tan Beto harekatı! Beşiktaş'tan Beto harekatı! 01:01
İsmail Yüksek'e Fransa'dan 2 talip! İsmail Yüksek'e Fransa'dan 2 talip! 00:53
Fenerbahçe'den Lunin gelişmesi! Fenerbahçe'den Lunin gelişmesi! 00:52
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Okan Buruk'tan F.Bahçe sözleri! Okan Buruk'tan F.Bahçe sözleri! 00:42
Beşiktaş'a Sambacı stoper! Ze Vitor... Beşiktaş'a Sambacı stoper! Ze Vitor... 00:24
Yönetimden flaş karar! Jose Mourinho... Yönetimden flaş karar! Jose Mourinho... 00:18
Okan Buruk'tan F.Bahçe sözleri! Okan Buruk'tan F.Bahçe sözleri! 00:10
Şampiyon Galatasaray kupasını kaldırdı! Şampiyon Galatasaray kupasını kaldırdı! 00:06
Osimhen'den transfer sözleri! Osimhen'den transfer sözleri! 00:06
F.Bahçe transferde hücuma geçti!
İsmail Yüksek'e Fransa'dan 2 talip!
Çılgın Sayısal Loto çekildi (14 Mayıs)
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