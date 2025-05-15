FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetimden flaş karar! Jose Mourinho...
Portekizli teknik adamın istediği her oyuncuyu kadroya katan yönetim, yeni sezonda transferdeki tek yetkili olacak. Hocanın talep ettiği değil, izleme komitesinin belirlediği isimler değerlendirilecek. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Jose Mourinho'nun savunma hattına liderlik etmesi için ısrarla talep ettiği Diego Carlos, beklentilerin çok uzağında kaldı. Sabah'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki tecrübeli stoper, performans istikrarı sağlayamayınca ilk 11'in değil, kulübenin değişmez isimlerinden birisi oldu.
MAXIMIN HIZ DEĞİL, KRİZ GETİRDİ
Fransız kanat oyuncusu, Mourinho'nun kanatlara dinamizm kazandırma planının merkezindeydi. Ancak futbolundan çok saha dışı tavırlarıyla gündeme geldi. Portekizli çalıştırıcı ile yaşadığı gerginlikler, oyuncunun kadro dışı kalmasına kadar gitti.
AMRABAT UYUM SORUNUNU AŞAMADI
Orta sahanın mücadele gücünü artırmayı hedefleyen Portekizli teknik adam, Manchester United'dan tanıdığı Amrabat'ı kadrosunda görmekte ısrar etti. Yönetim oyuncuyu aldı ancak Amrabat da uyum sorunları ve temposuz futboluyla eleştirilerin odağı haline geldi.
EN-NESYRI'NİN GOLLERİ HEDEFE GÖTÜRMEDİ
20 milyon Euro ile listenin en pahalı oyuncusu… Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 27 gol atıp, 5 asistle skora 32 kez katkı sağladı. Ancak kariyer zirvesini yaşayan futbolcunun performansı, Fenerbahçe'yi yarıştığı 3 kulvarda da hedefe götürmeye yetmedi.