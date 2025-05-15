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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetimden flaş karar! Jose Mourinho... Portekizli teknik adamın istediği her oyuncuyu kadroya katan yönetim, yeni sezonda transferdeki tek yetkili olacak. Hocanın talep ettiği değil, izleme komitesinin belirlediği isimler değerlendirilecek. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2025- 06:41









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CARLOS LİDER OLACAKTI, YEDEK KALDI



Jose Mourinho'nun savunma hattına liderlik etmesi için ısrarla talep ettiği Diego Carlos, beklentilerin çok uzağında kaldı. Sabah'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki tecrübeli stoper, performans istikrarı sağlayamayınca ilk 11'in değil, kulübenin değişmez isimlerinden birisi oldu.



MAXIMIN HIZ DEĞİL, KRİZ GETİRDİ



Fransız kanat oyuncusu, Mourinho'nun kanatlara dinamizm kazandırma planının merkezindeydi. Ancak futbolundan çok saha dışı tavırlarıyla gündeme geldi. Portekizli çalıştırıcı ile yaşadığı gerginlikler, oyuncunun kadro dışı kalmasına kadar gitti.