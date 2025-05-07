Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen ile ilgili konuştu. Başkan Koç, Osimhen hakkında "Türkiye üstü bir oyuncu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu. Birçok konuda çarpıcı ifadeler kullanan Koç, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili de konuştu.

Koç, "Osimhen, Türkiye üstü bir oyuncu. Bize hiçbir zaman teklif edilmedi. O gün sabaha karşı 6'da Londra'ya indim. Biraz uyudum. 12-1 gibi kalktım, telefonu açtım. Mesajlar yağıyor. Galatasaray, Osimhen'i alıyormuş. Galatasaray için düşeş transfer oldu. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidiyordu. Anlaşmışlardı, son dakikada Napoli işi bozdu. Avrupa'da transfer kapanmıştı, bir tek Türkiye vardı. Galatasaray'a nasip oldu." dedi.