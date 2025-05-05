Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu flaş açıklamalarda bulundu. Uslu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili olarak "Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini ve yol haritasını açıklayacağını söyleyen Uslu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için, "Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile." sözlerini sarf etti.

Mahmut Uslu'nun sözleri şu şekilde:

"Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada. Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz."