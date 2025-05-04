İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler şampiyonluk iddiasını sürdürmek isterken, siyah beyazlılar ise Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan kritik karşılaşma öncesi her iki ekibin de 11'leri netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2025- 06:41