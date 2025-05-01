TRANSFER HABERİ | Fransız basınından bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismin peşinde

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer sezonu çalışmalarına hızlı başladı. İki ezeli rakip bu sefer transfer yarışında karşı karşıya gelirken, iki takımında 21 yaşındaki genç yıldızı transferi için kulübüne teklifte bulunduğu aktarıldı. İşte detaylar... (DIŞ HABER)