TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'da maaş engeli! Kesin kalacak derken...
Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Milan Skriniar için talipler artarken kafa karıştıran bir gelişme yaşandı. Slovak yıldızın menajerinin yüksek maaş talebinde bulunduğu, Fenerbahçe yönetiminin ise istenen rakamı çok bulup pazarlık yaptığı aktarılıyor. İşte Skriniar'ın menajerinin talep ettiği o ücret... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)
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Yayın Tarihi: 29.04.2025- 06:41