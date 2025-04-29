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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'da maaş engeli! Kesin kalacak derken... Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Milan Skriniar için talipler artarken kafa karıştıran bir gelişme yaşandı. Slovak yıldızın menajerinin yüksek maaş talebinde bulunduğu, Fenerbahçe yönetiminin ise istenen rakamı çok bulup pazarlık yaptığı aktarılıyor. İşte Skriniar'ın menajerinin talep ettiği o ücret... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2025- 06:41









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Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın durumu kafaları karıştırıyor. Kanarya'nın bonservisini almak için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı 1.88'lik stoperin talipleri artmaya başladı.

Slovak yıldızın menajerinin yıllık 7.5 milyon maaş talep etmesi ise tüm işleri çıkmaza sokuyor. Maaşı çok bulan sarı lacivertli yönetimle yapılan görüşmelerde pazarlıkların halen sürdüğü gelen bilgiler arasında.