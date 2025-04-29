Mourinho'nun önceliği belli oldu! Napoli'nin yıldızıyla görüşecek

(FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ) Fenerbahçe, Napoli'nin Kamerunlu yıldızını transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Jose Mourinho, oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek ve aldığı yanıta göre sarı lacivertli yönetimden transfer talebinde bulunacak. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2025- 06:41