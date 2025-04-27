Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı sonrası İrfan Can Eğribayat ile ilgili bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne yanıt verdiği paylaşımında, "Ağır hakaretlere maruz kalan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte rakip takımın futbolcusu tarafından fiziki müdahaleye uğrayan futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın sonuna kadar yanındayız" denildi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam Gaziantepspor ile oynadığımız karşılaşmada ağır hakaretlere maruz kalan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte rakip takımın futbolcusu tarafından fiziki müdahaleye uğrayan futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın sonuna kadar yanındayız.

Maç sonunda yaşananlar sonrasında gereken düzeltmeyi yapıp gerçek duygularını hassasiyetle dile getiren futbolcumuzu, bugün kasten ve hadsizce yeniden hedef almaya çalışan bu yaklaşımın amacı ortadadır. Çirkin tavırlarıyla futbol sahalarında rakibe saygıyı yok sayanların ve bu durumu savunanların, spor ahlakından bahsetmeye hakkı olmadığını vurgularız."