FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya eleştiri!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler kritik mücadeleyi 3-1 kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumlarken, teknik direktör Jose Mourinho'ya çarpıcı eleştirilerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 27.04.2025- 09:54