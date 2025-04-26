Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Bazı değişikliklerimiz olacak. Bu farklı bir maç ve son haftalarda sol bekte oynayan Mert Müldür olmadığı için ve Maximin olmadığı için. Aynı zamanda çok fazla süre alamayan ama oynamayı hak eden oyuncular olduğu için değişiklikleri yapacağız. Dediğim gibi bu oyuncular oynamayı hak ediyor."

KAYSERİSPOR MAÇI

"O maçla ilgili kendimi değerlendirmem çok basit oldu. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Sahada zor durumdaydık ve geriye düşmüştük. Yarım saat boyunca tek stoper ile oynadım. Öne geçtik ve takıma denge katmak istedim. 94'te ise yemememiz gereken ama futbolda olan dramatik bir gol yedik. Ben yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum."