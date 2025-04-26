Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

"Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti."

45-72 ARASINDAKİ FARK

"O periyottaki fark, gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik."

"HAKEMLERDEN CANIMIZ YANDI"

"3. dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. İki oyuncu da çok sıkı çalışıyor. İkisi de bu sezon sık sakatlandı. İkisi de hem iyi insanlar hem iyi futbolcular."