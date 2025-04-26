Fenerbahçe Kulübü stadyumun yenileme projesini duyurdu.

Sarı lacivertlilerin yenileme projesi sonrası Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 64.160 olacağı belirtildi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, "2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Karayolları'ndan, İBB'den, Çevre Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'ndan tüm izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Bey sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek." dedi.

İŞTE YENİ STADYUM PROJESİ