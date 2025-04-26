Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye karşı ciddi bir operasyon düzenlendiğini iddia etti. İşte Kızılhan'ın açıklamaları...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Ancak mücadele sonrası sarı-lacivertli kulüpte hakem kararlarına yönelik sert eleştiriler yükseldi. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda çarpıcı ifadeler kullandı.

"Taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün tribünlerde gösterdikleri destekle galibiyette büyük pay sahibi oldular. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da her zaman yanımızda oldular." diyen Kızılhan, şampiyonluk yolunda her maçı kazanmak için mücadele ettiklerini ve Beşiktaş derbisinde de galibiyet için sahaya çıkacaklarını vurguladı.

Hakem kararlarına yönelik ağır eleştirilerde bulunan Kızılhan, "Fenerbahçe'ye bu akşam büyük bir operasyon yapılmıştır. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili taşıdığımız şüpheler, maçın hakemi tarafından iyice güçlenmiştir." dedi.

Özellikle Edin Dzeko'ya yönelik pozisyonlara dikkat çeken Kızılhan, "Dzeko'nun ayağına basıldı, iki elle itildi, net penaltılar verilmedi. Bir pozisyonda ise artık dayanamadılar ve penaltı çaldılar. Onu da vermeselerdi ne olacaktı, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kart kararları konusunda da tepkisini dile getiren Kızılhan, "Filip Kostic gördüğü kartla cezalı duruma düştü. İrfan Can Eğribayat'a ise maç sonu yapılanlar ortada. Verilen kararlar ve verilmeyenler Fenerbahçe'ye yapılan büyük operasyonun göstergesidir." şeklinde konuştu.

Yabancı hakem konusunda da net bir tavır sergileyen Burak Kızılhan, "Yabancı VAR uygulaması kesinlikle devam etmeli. Yabancı hakem talebimizi yineliyoruz, ancak gerçekleşmesi kolay görünmüyor. Yine de Fenerbahçe'nin bu konudaki duruşu değişmeyecektir." diyerek sözlerini tamamladı.