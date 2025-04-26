FENERBAHÇE HABERİ... Şekip Mosturoğlu: Takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı!

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı lacivertlilerin divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, "Takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez."

"ORTAYA KOYACAĞIMIZ İRADE..."

Bugün yapılan toplantı tarihi önem taşımaktadır. Tarih, bugün burada konuşulanları yazacaktır. Bugün ortaya koyacağımız güçlü irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır.