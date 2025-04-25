Jose Mourinho'dan flaş üçlü savunma kararı! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Önceki hafta Kadıköy'de Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda galip gelerek şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Öte yandan Teknik Direktör Jose Mourinho zorlu maç öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Yayın Tarihi: 25.04.2025- 15:26