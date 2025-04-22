Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı hangi kanalda? Vodafone Sultanlar Ligi final maçı ne zaman ve saat kaçta?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyonluk düğümü çözülüyor. Serinin üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, bir kez daha file önünde kozlarını paylaşacak. İlk iki karşılaşmayı kazanan VakıfBank, bu mücadeleyi de galibiyetle tamamlarsa sezonun şampiyonu olacak ve kupayı müzesine götüren taraf olacak. Ancak sarı-lacivertliler, henüz pes etmiş değil. Taraftarı önünde, ev sahibi olmanın avantajını da arkasına alarak parkede dirençli bir duruş sergilemeyi amaçlayan Fenerbahçe, seriyi dördüncü maça taşımak istiyor. Peki, Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçı hangi kanalda? Vodafone Sultanlar Ligi final maçı ne zaman ve saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2025- 12:33