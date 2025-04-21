TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de tam 12 ayrılık birden! Bellona Kayserispor maçı sonrası biletleri kesildi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertliler yaşadığı kritik kayıp sonrası şampiyonluk yarışında yara aldı. Öte yandan lider Galatasaray'ın 5 puan arkasına düşen Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor beraberliğinin ardından tam 12 futbolcunun biletinin kesildiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 21.04.2025- 09:43